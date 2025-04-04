Aschenputtel ist keine MörderinJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 44: Aschenputtel ist keine Mörderin
22 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Ein attraktiver Tanzlehrer wird mit dem Absatz eines Damenschuhs attackiert, verliert ein Auge und sein Erinnerungsvermögen. Ein fehlgeschlagener Mordversuch? Bei dem Undercover-Einsatz in der Tanzschule stehen die Kommissare Philipp Stehler und Daniela Stamm gleich vor mehreren Rätseln: Haben ein Unterwäschedieb, die verräterische Stiefmutter und die sexuelle Identität des Opfers etwas mit dem Fall zu tun?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen