StoryZoo & FriendsStaffel 3Folge 1vom 21.10.2025
Ich will ans Meer

Folge 1: Ich will ans Meer

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Die kleine Prinzessin und ihre Freunde machen sich auf den Weg ans Meer. Begeistert von der Aussicht auf Sandburgen und Eselreiten sind alle enttäuscht, als sie den leeren Strand vorfinden – und schlimmer noch: es regnet. Doch die kleine Prinzessin ist fest entschlossen, das Beste aus der Situation zu machen...

