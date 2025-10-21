Staffel 3Folge 7vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 7: Ich will das Rotkehlchen aus der Nähe sehen
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Der Gärtner hilft der kleinen Prinzessin beim Vogelbeobachten, aber die Prinzessin möchte mehr als nur ein Rotkehlchen beobachten und lädt ihn zum Tee in den Schuppen ein.
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films