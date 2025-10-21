Staffel 3Folge 14vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 14: Bleib hier, Admiral
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Als eine Schar unfreundlicher Gänse Admiral aus seinem Teich vertreibt, macht sich die kleine Prinzessin daran, eine neue Aufgabe für ihn im Schloss zu finden. Doch nach einer Reihe von Missgeschicken erkennt Admiral, dass das Leben an Land nichts für ihn ist. Wird Admiral das Königreich und seinen geliebten Teich für immer verlassen?
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films