Kleine Prinzessin
Folge 12: Ich will was ausschneiden
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin ruiniert das brandneue Kleid, das sie von der Tante bekommen hat, als sie unerlaubt mit Schere und Kleber spielt. Kann sie den Schaden beheben oder muss sie die Wahrheit sagen?
