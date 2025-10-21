Staffel 3Folge 10vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 10: Ich will ein Baumhaus
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin ist eifrig dabei, ein Baumhaus zu bauen, als sie entdeckt, dass Alfie und das Dienstmädchen im Baum nebenan ebenfalls eines errichten. Schon bald beginnt ein Wettbewerb, wer das beste Baumhaus bauen kann...
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films