Staffel 3Folge 17vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 17: Ich will ein Lied
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Im Königreich findet ein Gesangswettbewerb statt, und alle machen mit. Die kleine Prinzessin ist fest entschlossen zu gewinnen – aber welches Lied wird sie singen?
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films