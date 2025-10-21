Staffel 3Folge 13vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 13: Ich will Schlamper trainieren
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Alfie besucht das Schloss und zeigt der kleinen Prinzessin schon bald, wie gut er ihren Hund Schlamper trainieren kann. Mag Schlamper Alfie wirklich lieber – oder steckt ein besonderes Geheimnis hinter seinem Training?
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films