Staffel 3Folge 6vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 6: Ich will Rollschuh fahren
11 Min.Ab 6
Die kleine Prinzessin lernt Rollschuhlaufen, aber das ist gar nicht so einfach. Sie ist versucht aufzugeben, doch als sie erfährt, dass ihr Vater auch nicht Rollschuh laufen kann, beschließt sie weiterzumachen. Wird der Koch es schaffen, der Prinzessin und dem König das Rollschuhlaufen beizubringen – ohne dass sie hinfallen?
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films