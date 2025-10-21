Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kleine Prinzessin

StoryZoo & FriendsStaffel 3Folge 9vom 21.10.2025
Ich will Brautjungfer sein

Folge 9: Ich will Brautjungfer sein

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Die kleine Prinzessin sieht sich eine alte Dia-Show von der Hochzeit des Königs und der Königin an und beschließt, dass sie Brautjungfer sein möchte. Sie findet das perfekte Outfit und organisiert eine Torte – aber jemanden zu finden, der heiratet, ist gar nicht so einfach...

