Staffel 3Folge 9vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 9: Ich will Brautjungfer sein
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin sieht sich eine alte Dia-Show von der Hochzeit des Königs und der Königin an und beschließt, dass sie Brautjungfer sein möchte. Sie findet das perfekte Outfit und organisiert eine Torte – aber jemanden zu finden, der heiratet, ist gar nicht so einfach...
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films