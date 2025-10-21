Staffel 3Folge 23vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 23: Ich will Polizist sein
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin mag keine Regeln und beschließt, dass wenn sie sich daran halten muss, auch alle anderen im Schloss das tun sollten...
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
6
Copyrights:© Illuminated Films