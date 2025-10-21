Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 3Folge 26vom 21.10.2025
Folge 26: Ich will Krankenschwester sein

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Das Dienstmädchen fühlt sich nicht besonders gut, was für die Krankenschwester-Prinzessin eine gute Nachricht ist, denn sie hat schon lange nach einem Patienten gesucht, um sich zu kümmern. Die Prinzessin denkt sich viele Möglichkeiten aus, um das Dienstmädchen wieder aufzumuntern – aber hat sie wirklich das Zeug dazu, sie wieder gesund zu machen?

