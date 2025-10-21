Staffel 3Folge 29vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 29: Ich will das Diadem
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die Prinzessin ist begeistert, als Scruff ein funkelndes Diadem für sie findet – bis sie herausfindet, dass es dem Dienstmädchen gehört. Wird die Prinzessin das bewunderte Diadem behalten oder es der rechtmäßigen Besitzerin zurückgeben?
