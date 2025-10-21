Staffel 3Folge 31vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 31: Ich will eislaufen
12 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin prahlt vor Alfie mit ihren Eislaufkünsten. Als er sie in Aktion sehen will, denkt sie sich ständig Ausreden aus – denn in Wirklichkeit kann sie gar nicht eislaufen.
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films