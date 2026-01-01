Kommissar Rex
Folge 1: In letzter Sekunde
46 Min.Ab 12
Ein Journalist, der gerade an einem Buch über Waffenschmuggel arbeitete, wird während eines Aufenthalts in einem Wiener Krankenhaus von dem Krankenpfleger Fritz Posch ermordet. Den Auftrag dazu hat der drogensüchtige Posch von dem Privatdetektiv Bergmann und dem ehemaligen Söldner Schulz erhalten, den Handlangern des Waffenhändlers Schweiger. Um den Mitwisser zu beseitigen, stoßen die beiden Posch von einer Eisenbahnbrücke. Ein perfekter Plan - gäbe es nicht einen Augenzeugen ...
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
