Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

In letzter Sekunde

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 1
In letzter Sekunde

In letzter SekundeJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 1: In letzter Sekunde

46 Min.Ab 12

Ein Journalist, der gerade an einem Buch über Waffenschmuggel arbeitete, wird während eines Aufenthalts in einem Wiener Krankenhaus von dem Krankenpfleger Fritz Posch ermordet. Den Auftrag dazu hat der drogensüchtige Posch von dem Privatdetektiv Bergmann und dem ehemaligen Söldner Schulz erhalten, den Handlangern des Waffenhändlers Schweiger. Um den Mitwisser zu beseitigen, stoßen die beiden Posch von einer Eisenbahnbrücke. Ein perfekter Plan - gäbe es nicht einen Augenzeugen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen