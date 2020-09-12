Kommissar Rex
Folge 2: Die Babydealer
46 Min.Folge vom 12.09.2020Ab 12
Ein Priester entdeckt beim Seitenaltar seiner Kirche einen toten Säugling. Das Baby ist erstickt, aber es gibt keinerlei äußere Anzeichen einer Gewaltanwendung. Dr. Graf findet lediglich eine winzige Feder eines Papageis sowie Partikel getrockneten Vogelkots in der Luftröhre des Kindes. Als kurz darauf die Leiche von Gianni Costarella, einem italienischen Vogelhändler, gefunden wird, erhärtet sich Brandtners Verdacht, es mit Kinderhandel zu tun zu haben ...
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1