SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 2vom 12.09.2020
Folge 2: Die Babydealer

46 Min.Folge vom 12.09.2020Ab 12

Ein Priester entdeckt beim Seitenaltar seiner Kirche einen toten Säugling. Das Baby ist erstickt, aber es gibt keinerlei äußere Anzeichen einer Gewaltanwendung. Dr. Graf findet lediglich eine winzige Feder eines Papageis sowie Partikel getrockneten Vogelkots in der Luftröhre des Kindes. Als kurz darauf die Leiche von Gianni Costarella, einem italienischen Vogelhändler, gefunden wird, erhärtet sich Brandtners Verdacht, es mit Kinderhandel zu tun zu haben ...

