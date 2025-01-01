Kommissar Rex
Folge 8: Das Mädchen und der Mörder
47 Min.Ab 12
Nach seiner Entlassung aus der Nervenheilanstalt findet der junge Fred Kolar bei seinen Eltern Unterschlupf. Zur Ruhe kommt er jedoch nicht: Sein alkoholkranker Vater Hubert setzt ihn von Anfang an wieder unter Druck, erniedrigt und verspottet ihn. Fred, der wegen schizophrener Gewaltausbrüche in der Klinik war, rastet aus: Er erschlägt Vater und Mutter. Ein zwölfjähriges Mädchen beobachtet ihn, als er die Leichen beseitigt - Fred bringt die kleine Zeugin in seine Gewalt ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
