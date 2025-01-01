Kommissar Rex
Folge 9: Der Tod kam zweimal
46 Min.Ab 12
Ein Obdachloser macht einen grausigen Fund: In einer Abfalltonne entdeckt er eine nackte männliche Leiche mit einer Stichwunde in der Brust. Brandtner identifiziert den Toten als das Topmodel Marc Rainhard und macht eine überraschende Entdeckung: Rainhard war bereits tot, als auf ihn eingestochen wurde. Todesursache war eine Überdosis Methadon. Die Ermittlungen führen zu Rainhards Hauptauftraggeberin, der Designerin Selma Melle-Schneiders, und ihrer Tochter Katharina.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1