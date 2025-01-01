Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Der Tod kam zweimal

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 9
Der Tod kam zweimal

Der Tod kam zweimalJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 9: Der Tod kam zweimal

46 Min.Ab 12

Ein Obdachloser macht einen grausigen Fund: In einer Abfalltonne entdeckt er eine nackte männliche Leiche mit einer Stichwunde in der Brust. Brandtner identifiziert den Toten als das Topmodel Marc Rainhard und macht eine überraschende Entdeckung: Rainhard war bereits tot, als auf ihn eingestochen wurde. Todesursache war eine Überdosis Methadon. Die Ermittlungen führen zu Rainhards Hauptauftraggeberin, der Designerin Selma Melle-Schneiders, und ihrer Tochter Katharina.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen