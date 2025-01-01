Kommissar Rex
Folge 10: Strahlen der Rache
48 Min.Ab 12
Mit ihrer ersten Soloplatte ist die Sängerin Michelle an die Spitze der Popcharts geschossen. Der Ruhm steigt der jungen Frau zu Kopf - mit ihren Allüren macht sie ihrem Freund Daniel das Leben schwer. Auch mit ihrem Ex-Freund Patrick geht Michelle nicht zimperlich um. Als sie tot in ihrem ausgebrannten Wagen gefunden wird, stehen Rex und Brandtner vor einem Rätsel. Hat Patrick, von Beruf Feuerwehrmann, den perfekten Mord erdacht? Doch Michelle hatte auch Neider unter Kollegen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
