Kommissar Rex
Folge 4: Der Bluff
46 Min.Ab 12
Blutiges Ende eines Banküberfalls: Der Räuber erschießt eine Angestellte und flieht mit Direktor Paul Stollberg als Geisel. Weder die Sekretärin Tina Baumann noch die anderen Angestellten können Angaben zum Täter machen. Der hat sich inzwischen des Zeugen entledigt: Stollbergs Leiche treibt in der Donau. Als Kunz herausfindet, dass am Tag des Überfalls eine große Geldsumme im Tresor lagerte, haben die Polizisten einen Verdacht: Steckt ein Insider der Bank hinter der Tat?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1