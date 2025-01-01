Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 4
Folge 4: Der Bluff

46 Min.Ab 12

Blutiges Ende eines Banküberfalls: Der Räuber erschießt eine Angestellte und flieht mit Direktor Paul Stollberg als Geisel. Weder die Sekretärin Tina Baumann noch die anderen Angestellten können Angaben zum Täter machen. Der hat sich inzwischen des Zeugen entledigt: Stollbergs Leiche treibt in der Donau. Als Kunz herausfindet, dass am Tag des Überfalls eine große Geldsumme im Tresor lagerte, haben die Polizisten einen Verdacht: Steckt ein Insider der Bank hinter der Tat?

