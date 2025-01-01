Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Tödlicher Test

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 6
Tödlicher Test

Kommissar Rex

Folge 6: Tödlicher Test

47 Min.Ab 12

Zwei Verbrechen stellen Brandtner und Rex vor ein Rätsel: Eine Managerin und ein Platzanweiser werden erschlagen, ohne dass sich ein Hinweis auf ein Motiv findet. Vage Spuren führen in die Studentenszene zu Moritz, der kein Alibi hat und sich angeblich an nichts erinnert. Noch während der Verdächtige verhört wird, geschieht der nächste Anschlag - diesmal auf eine harmlose Passantin. Erneut führen die Ermittlungen zu einem jungen Mann, der sich nicht erinnern kann.

