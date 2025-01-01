Kommissar Rex
Folge 7: Besessen
48 Min.Ab 12
Die Studentin Gabriele Schranz lässt einen angeblichen Handwerker in ihre Wohnung, der sie plötzlich sexuell bedrängt. Es kommt zum Kampf, der mit einem tödlichen Sturz von Gabriele endet - der Täter flüchtet. Brandtner verdächtigt zunächst Paul, den Freund der Toten, aber dann recherchiert er, dass der Anschlag gar nicht Gabriele, sondern deren Vermieterin Tina Hecht gegolten haben könnte. Tina verfasst erotische Bestseller und wird von anonymen Verehrern bedroht.
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1