Kommissar Rex
Folge 3: Der schöne Tod
47 Min.Ab 12
Mit Bildern von toten Pflanzen und Tieren sorgt Kunstfotograf Felix Rieder seit jeher für Aufregung bei den Besuchern seiner Vernissagen. Diesmal hat er sich etwas Besonderes ausgedacht: Zwei scheinbar tote Frauen liegen aufgebahrt vor den Gästen. Als sich die Mutter der jungen Iris Manker, die seit einer Woche vermisst wird, hilfesuchend an Brandtner wendet, macht er eine beunruhigende Entdeckung: Ausgerechnet Felix Rieder wurde zuletzt mit dem Mädchen gesehen ...
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1