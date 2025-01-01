Kommissar Rex
Folge 5: Ein todsicherer Tipp
47 Min.Ab 12
Die hübsche Marion finanziert sich ihr Studium als Edelnutte. Von einem Freier erfährt sie Firmeninterna, die sie auf dem Aktienmarkt gewinnbringend ausnutzen will. In ihrem Übermut erzählt Marion ihrem Stammkunden Gottfried Neumann davon - wenig später ist sie tot. Auch Bordellinhaberin Eva kennt mittels einer Abhöranlage die Informationen und will mit den Aktien verdienen ...
