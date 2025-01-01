Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Ein todsicherer Tipp

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 5
Ein todsicherer Tipp

Ein todsicherer TippJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 5: Ein todsicherer Tipp

47 Min.Ab 12

Die hübsche Marion finanziert sich ihr Studium als Edelnutte. Von einem Freier erfährt sie Firmeninterna, die sie auf dem Aktienmarkt gewinnbringend ausnutzen will. In ihrem Übermut erzählt Marion ihrem Stammkunden Gottfried Neumann davon - wenig später ist sie tot. Auch Bordellinhaberin Eva kennt mittels einer Abhöranlage die Informationen und will mit den Aktien verdienen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen