Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 13: Die Show vom 17. September 2018
46 Min.Folge vom 17.09.2018Ab 12
Zurück aus der Sommerpause. Klaas zeigt, was er in der Zeit getrieben hat. Außerdem begrüßen wir Anke Engelke zum Talk und Bausa auf der Bühne. Gesprochen haben wir auch mit dem Volk, in einer neuen Ausgabe "Das muss eine Demokratie aushalten".
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
