Die Show vom 15. Oktober 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 17: Die Show vom 15. Oktober 2018
46 Min.Folge vom 15.10.2018Ab 12
Das Problem mit dem Pflegenotstand in Deutschland hat Klaas Heufer-Umlauf gerade eben fast beseitigt, da dreht die Welt sich auch schon wieder schnell weiter: Herzogin Meghan ist schwanger, Herbert Grönemeyer zu Gast und einiges mehr. Es gab viel zu tun.
Weitere Folgen in Staffel 2018
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben