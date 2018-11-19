Die Show vom 19. November 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 22: Die Show vom 19. November 2018
47 Min.Folge vom 19.11.2018Ab 12
Ui! Heute ist Sido unser Ehrenmann, äh -Gast. Wir beschäftigen uns in dieser "Late Night Berlin"-Sendung mit dem Nacktsein, Aloha-Tattoos und der Lindenstraße. Wo ist diese Straße eigentlich?
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben