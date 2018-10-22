Die Show vom 22. Oktober 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 18: Die Show vom 22. Oktober 2018
45 Min.Folge vom 22.10.2018Ab 12
Bill Gates, Dunja Hayali und Edin Hasanovic haben auf den ersten Blick nichts gemeinsam. Auf den zweiten auch nicht. Aber ab morgen können sie alle sagen: Wir waren bei Late Night Berlin.
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben