Die Show vom 25.10.2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 27: Die Show vom 25.10.2018
44 Min.Folge vom 25.10.2018Ab 12
Im Anschluss an "The Voice of Germany" kommt Coach Michael Patrick Kelly zu Klaas ins Studio und spielt mit ihm eine Runde "The Goats of Germany". Außerdem heute mit Livemusik der Leoniden.
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben