Die Show vom 18.10.2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 26: Die Show vom 18.10.2018
45 Min.Folge vom 18.10.2018Ab 12
Im Anschluss an "The Voice of Germany" begrüßt Klaas jeden Donnerstag einen der #TVOG-Coaches und spricht mit ihnen über die neuesten Geschichten rund um die Musikshow. Während bei "The Voice" die besten Stimmen im Vordergrund stehen, suchen Klaas Heufer-Umlauf und Coach Mark Forster in der Rubrik "The Worst of Germany" heute kurzerhand die schlechtesten Gesangstalente Deutschlands. Wer darf sich Gehör verschaffen und überzeugt durch schräge Töne?
