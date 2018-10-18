Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 18.10.2018

ProSiebenStaffel 2018Folge 26vom 18.10.2018
Die Show vom 18.10.2018

Die Show vom 18.10.2018Jetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 26: Die Show vom 18.10.2018

45 Min.Folge vom 18.10.2018Ab 12

Im Anschluss an "The Voice of Germany" begrüßt Klaas jeden Donnerstag einen der #TVOG-Coaches und spricht mit ihnen über die neuesten Geschichten rund um die Musikshow. Während bei "The Voice" die besten Stimmen im Vordergrund stehen, suchen Klaas Heufer-Umlauf und Coach Mark Forster in der Rubrik "The Worst of Germany" heute kurzerhand die schlechtesten Gesangstalente Deutschlands. Wer darf sich Gehör verschaffen und überzeugt durch schräge Töne?

Weitere Folgen in Staffel 2018

Alle Staffeln im Überblick

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
ProSieben
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Alle 7 Staffeln und Folgen