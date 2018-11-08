Die Show vom 08.11.2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 29: Die Show vom 08.11.2018
45 Min.Folge vom 08.11.2018Ab 12
Bevor Joris seine neue Single live im Studio vorstellt, kommen Michi und Smudo, die Coaches der diesjährigen "The Voice"-Staffel, vorbei. Es wird gezockt und zwar beim "Ebay Kleinanzeigen-Karaoke" sowie beim The Voice Sekunden Quiz".
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
12
