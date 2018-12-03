Die Show vom 14. Dezember 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 24: Die Show vom 14. Dezember 2018
46 Min.Folge vom 03.12.2018Ab 12
Die schönsten Männer Deutschlands sind im "Late Night Berlin"-Studio gelandet: Florian David Fitz und AnnenMayKantereit. Gespielt wird: eBay-Kleinanzeigen-Karaoke. Unterhalten werden wir diesmal von Jakob Lundt. Ganz alleine.
