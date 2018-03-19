Die Show vom 20. März 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 2: Die Show vom 20. März 2018
47 Min.Folge vom 19.03.2018Ab 12
Zur allerzweitesten Ausgabe von Late Night Berlin begrüßen wir Jessica Schwarz und Heike Makatsch, die mit Klaas ein großes VIVA-Klassentreffen veranstalten. Außerdem gibt’s die newsigsten News der Woche und auf der Bühne steht Tocotronic.
