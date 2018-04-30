Die Show vom 01. Mai 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 7: Die Show vom 01. Mai 2018
52 Min.Folge vom 30.04.2018Ab 12
"Lasst uns alle an den Händen halten und gemeinsam mit ""Late Night Berlin"" in den Mai tanzen. Klaas gibt den Takt vor, Smudo und Michi Beck klatschen dazu heftig in die Hände und die Ost Boys tanzen garantiert aus der Reihe."
