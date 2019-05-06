Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Show vom 06.Mai 2019

Während Klaas investigativ für die LNB-TV-Reportage im Brennpunkt Grunewald unterwegs war (Stichwort: Millionärs-Verdrängung), pöbelt sein guter Fußballkumpel Toni Kroos solange auf fremden Instagram-Accounts rum und lauscht Sigrids lieblichem Pop-Hit "Strangers".

