Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 01 April 2019

ProSieben
Staffel 2019
Folge 7
vom 01.04.2019
Die Show vom 01 April 2019

Die Show vom 01 April 2019Jetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 7: Die Show vom 01 April 2019

44 Min.
Ab 12

Im Zeichen des 1. Aprils haben wir eine ironische Doku über den ironischsten Menschen der Welt, einen ungewohnt pöbeligen Kai Pflaume zu Gast und einen Joko Winterscheidt, der sich selbst anruft und in den Wahnsinn treibt. Da hilft nur noch musikalischer Beistand von Dendemann!

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
ProSieben
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

