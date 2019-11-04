Die Show vom 4. November 2019Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 21: Die Show vom 4. November 2019
55 Min.Folge vom 04.11.2019Ab 12
Endlich wurde der langersehnte mythenumrankte Podcast Prank mit Barbara Schöneberger(s Stimme) der Öffentlichkeit präsentiert, Klaas versucht Adel Tawil allerlei nützliche Dinge im eBay Kleinanzeigen Karaoke anzudrehen, während Trettmann und Alli Neumann mit "Zeit steht" die Bühne besingen und Niemand Geringeres als Fahri Yardim sucht unaufdringlich, aber bestimmt im LNB-Studio sein Glück.
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben