Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 20. Mai 2019

ProSiebenStaffel 2019Folge 13vom 20.05.2019
Die Show vom 20. Mai 2019

Die Show vom 20. Mai 2019Jetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 13: Die Show vom 20. Mai 2019

46 Min.Folge vom 20.05.2019Ab 12

Klaas trifft Will Smith im Späti, während es sich Sophie Turner, Evan Peters & Michael Fassbender vom "X-Men: Dark Phoenix"-Cast im Studio gemütlich machen und Die Orsons mit "Grille" die Mikroparty ihres Lebens auf der "Late Night Berlin"-Bühne feiern.

Weitere Folgen in Staffel 2019

Alle Staffeln im Überblick

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
ProSieben
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Alle 7 Staffeln und Folgen