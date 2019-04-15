Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 15. April 2019

ProSiebenStaffel 2019Folge 9vom 15.04.2019
Die Show vom 15. April 2019

Folge 9: Die Show vom 15. April 2019

46 Min.Folge vom 15.04.2019Ab 12

Klaas und seine Clan-Freunde unterstützen die Bewegung "Fridays for Future" mit ihrem Klimaschutz-Rap "Clans For Future", während Lena zum plauschen vorbeikommt und nebenbei noch ihren neuen Hit "Don't Lie To Me" auf der Bühne schmettert. Um von all dem Trubel runterzukommen, gönnt sich Klaas zwischendurch noch eine entspannende Massage mit Elyas M'Barek und entlockt ihm das ein oder andere Detail über seine Schauspielkarriere.

