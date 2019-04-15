Die Show vom 15. April 2019Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 9: Die Show vom 15. April 2019
46 Min.Folge vom 15.04.2019Ab 12
Klaas und seine Clan-Freunde unterstützen die Bewegung "Fridays for Future" mit ihrem Klimaschutz-Rap "Clans For Future", während Lena zum plauschen vorbeikommt und nebenbei noch ihren neuen Hit "Don't Lie To Me" auf der Bühne schmettert. Um von all dem Trubel runterzukommen, gönnt sich Klaas zwischendurch noch eine entspannende Massage mit Elyas M'Barek und entlockt ihm das ein oder andere Detail über seine Schauspielkarriere.
Weitere Folgen in Staffel 2019
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben