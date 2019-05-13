Die Show vom 13. Mai 2019Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 12: Die Show vom 13. Mai 2019
45 Min.Folge vom 13.05.2019Ab 12
Bevor Klaas Moderator und Satiriker Oliver Welke im Studio auf einen Plausch empfängt, cruist er noch eine Runde mit seinem guten Freund Toni Kroos durch Berlin (was Toni ganz und gar nicht unangenehm war). Die passende musikalische Untermalung liefern Von Wegen Lisbeth mit "Westkreuz".
