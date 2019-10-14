Die Show vom 14. Oktober 2019Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 18: Die Show vom 14. Oktober 2019
59 Min.Folge vom 14.10.2019Ab 12
Capital Bra hat Klaas' Einladung angenommen - aber verzeiht er ihm den heimlichen Nummer 1 Hit "Die Gang ist mein Team"? Außerdem beweist Klaas seine Wingman-Qualitäten und hilft einem jungen Mann beim ersten Date - auf seine Art. Zu Gast ist Conchita Wurst, welcher sowohl Haare als auch Vornamen gelassen hat. Und Thees Uhlmann sorgt mit seinem Song "Danke für die Angst" für doppelte Gänsehaut.
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben