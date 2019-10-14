Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 14. Oktober 2019

ProSiebenStaffel 2019Folge 18vom 14.10.2019
Die Show vom 14. Oktober 2019

Die Show vom 14. Oktober 2019Jetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 18: Die Show vom 14. Oktober 2019

59 Min.Folge vom 14.10.2019Ab 12

Capital Bra hat Klaas' Einladung angenommen - aber verzeiht er ihm den heimlichen Nummer 1 Hit "Die Gang ist mein Team"? Außerdem beweist Klaas seine Wingman-Qualitäten und hilft einem jungen Mann beim ersten Date - auf seine Art. Zu Gast ist Conchita Wurst, welcher sowohl Haare als auch Vornamen gelassen hat. Und Thees Uhlmann sorgt mit seinem Song "Danke für die Angst" für doppelte Gänsehaut.

Weitere Folgen in Staffel 2019

Alle Staffeln im Überblick

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
ProSieben
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Alle 7 Staffeln und Folgen