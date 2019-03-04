Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 04 März 2019

ProSiebenStaffel 2019Folge 3vom 04.03.2019
Die Show vom 04 März 2019

Die Show vom 04 März 2019Jetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 3: Die Show vom 04 März 2019

45 Min.Folge vom 04.03.2019Ab 16

Klaas war wieder für LNB TV unterwegs und hat eine investigative Reportage von den Kölner Karnevals-Chaostagen im Gepäck. Zwischendurch hat er sich noch als Andrea Nahles am Telefon ausgegeben.

Weitere Folgen in Staffel 2019

Alle Staffeln im Überblick

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
ProSieben
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Alle 7 Staffeln und Folgen