Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Florian David Fitz & Luciano zu Gast

ProSiebenStaffel 2024Folge 1vom 13.02.2024
Florian David Fitz & Luciano zu Gast

Folge 1: Florian David Fitz & Luciano zu Gast

53 Min.Folge vom 13.02.2024Ab 12

Deutschland atmet auf! Endlich weicht die Entertainment-Lücke am späten Dienstagabend wieder Klaas Heufer-Umlauf und einer neuen Staffel Late Night Berlin. Diesmal dabei: Klaas' Winterüberbrückungstätigkeiten, Florian David Fitz auf unbequemen Sitzgelegenheiten und Luciano mit der Performance eines sogenannten Brechers.

Weitere Folgen in Staffel 2024

