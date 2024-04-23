Das Beste aus 24h Joko & Klaas und Emilio Sakraya zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 11: Das Beste aus 24h Joko & Klaas und Emilio Sakraya zu Gast
54 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Wie jede Woche haut euch Klaas Heufer-Umlauf verlässlich eine neue Folge Late Night Berlin um die Ohren, in der ihr - wo wir gerade von Ohren sprechen - eben jene durchgängig spitzen solltet. Sonst verpasst ihr nämlich gleich 5 (!) hochkarätige Musiker und alle Highlights aus #24hJK.
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
