Heike Makatsch und Kida Ramadan zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 18: Heike Makatsch und Kida Ramadan zu Gast
53 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12
Alkohol im Büro erkennen und verbannen, das ist das Motto dieser Late Night Berlin Ausgabe. Außerdem kommt Heike Makatsch auf ein paar hitzige Verkaufsgespräche vorbei und auf der Bühne fegt euch Chilly Gonzales die letzten Gehirnzellen aus der Matschbirne.
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben