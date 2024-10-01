Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heike Makatsch und Kida Ramadan zu Gast

ProSiebenStaffel 2024Folge 18vom 01.10.2024
53 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Alkohol im Büro erkennen und verbannen, das ist das Motto dieser Late Night Berlin Ausgabe. Außerdem kommt Heike Makatsch auf ein paar hitzige Verkaufsgespräche vorbei und auf der Bühne fegt euch Chilly Gonzales die letzten Gehirnzellen aus der Matschbirne.

ProSieben
