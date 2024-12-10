Die Belton Twins, Bruno Alexander, Heinz Strunk und Nina Chuba zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 28: Die Belton Twins, Bruno Alexander, Heinz Strunk und Nina Chuba zu Gast
56 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Nur, weil Klaas in der aktuellen Folge ein bisschen zu spät kommt, heißt das nicht, dass ihr euch Zeit lassen solltet, bis ihr sie anguckt! Es warten Emil und Oskar Belton sowie Bruno Alexander mit dem heißen Scheiß zu „Discounter“ auf euch, außerdem ein edgy Überraschungsgast und Katjana Gerz mit der besten Straßenumfrage 2024. Und wem das noch nicht reicht: Nina Chuba performt zum ersten Mal ihren brandneuen Song „Waldbrand“!
