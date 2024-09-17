Comeback aus der Sommerpause mit Fahri Yardim zu GastJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 16: Comeback aus der Sommerpause mit Fahri Yardim zu Gast
54 Min.
Folge vom 17.09.2024
Ab 12
Late Night Berlin ist mit einer spektakulären Folge aus der Sommerpause zurück: Klaas präsentiert Neues von der Technik-Messe IFA, hat Impressionen aus seinen Ferienjobs mitgebracht, und sich Fahri Yardım zum Talk eingeladen. Die Kirsche auf der Torte: Dan Smith steht mit seinem Projekt Bastille Presents auf der Bühne.
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
