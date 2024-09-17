Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Comeback aus der Sommerpause mit Fahri Yardim zu Gast

ProSiebenStaffel 2024Folge 16vom 17.09.2024
54 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 12

Late Night Berlin ist mit einer spektakulären Folge aus der Sommerpause zurück: Klaas präsentiert Neues von der Technik-Messe IFA, hat Impressionen aus seinen Ferienjobs mitgebracht, und sich Fahri Yardım zum Talk eingeladen. Die Kirsche auf der Torte: Dan Smith steht mit seinem Projekt Bastille Presents auf der Bühne.

