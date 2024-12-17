Best of Winter 2024 - mit Robbie WilliamsJetzt kostenlos streamen
Folge 29: Best of Winter 2024 - mit Robbie Williams
53 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12
Es wird Zeit, auf das Jahr 2024 zurückzublicken. Und weil es sich Klaas dafür gemütlich macht, lädt er die lebende Legende Robbie Williams kurzerhand zu sich ins Bett ein. So lassen sich die besten Szenen aus Late Night Berlin doch am besten genießen.
Alle 7 Staffeln und Folgen
