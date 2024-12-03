Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Benjamin von Stuckrad-Barre zu Gast

ProSiebenStaffel 2024Folge 27vom 03.12.2024
Folge 27: Benjamin von Stuckrad-Barre zu Gast

53 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12

Manege frei für eine fantastische Folge Late Night Berlin! Die dieswöchige Vorstellung bietet profitable Unterhaltung mit Glitzeranzug und Cringe-Faktor (eine neue Ausgabe „Schäm dich reich“), einen renommierten Wortakrobaten (the one and only Benjamin von Stuckrad-Barre), ein musikalisches Kunststück (Zartmann mit „Niemand“ auf der Bühne) und ganz vielleicht ja sogar echtes Zirkuspersonal...

