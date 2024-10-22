Sophie Passmann zu Gast und Klaas' Berliner BootcampJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 21: Sophie Passmann zu Gast und Klaas' Berliner Bootcamp
52 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
In dieser Folge Late Night Berlin steckt mehr Kultur als in eurem letzten Museumsbesuch (gebt es zu, ihr seid da eh nur gelangweilt durchgeirrt): Sophie Passmann erzählt von ihrem neuen Theaterstück, ein gesellschaftskritischer Überraschungsgast hinterfragt soziale Konventionen und Klaas bildet neue Berliner Originale aus.
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben